Syrie. Les droits humains et le droit international doivent guider les prochaines étapes dans le nord-est de la Syrie

par Amnesty International

Après plusieurs vagues d’affrontements dans le nord-est de la Syrie entre les autorités syriennes et les Forces démocratiques syriennes – l’aile militaire de l’Administration autonome du Nord et de l’Est de la Syrie (AANES) sous direction kurde -, et en réaction au transfert aux autorités syriennes du contrôle relatif à certains lieux de détention et de camps […] The post Syrie. Les droits humains et le droit international doivent guider les prochaines étapes dans le nord-est de la Syrie appeared first on Amnesty International. ]]>



