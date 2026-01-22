Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Syrie. Les droits humains et le droit international doivent guider les prochaines étapes dans le nord-est de la Syrie

par Amnesty International
Après plusieurs vagues d’affrontements dans le nord-est de la Syrie entre les autorités syriennes et les Forces démocratiques syriennes – l’aile militaire de l’Administration autonome du Nord et de l’Est de la Syrie (AANES) sous direction kurde -, et en réaction au transfert aux autorités syriennes du contrôle relatif à certains lieux de détention et de camps […] The post Syrie. Les droits humains et le droit international doivent guider les prochaines étapes dans le nord-est de la Syrie appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Quand les morts quittent les cimetières : nouvelles pratiques funéraires en pleine nature
~ Mark Carney à Davos : virage à 180 degrés dans les relations avec les États-Unis
~ Mozambique : les inondations forcent plus de 70 000 personnes à quitter leur foyer
~ Syrie : l’escalade militaire dans le nord ravive les tensions communautaires
~ Gaza : des enquêteurs de l’ONU s’engagent à poursuivre leur quête d'une justice pour tous
~ Hong Kong. Le procès des militant·e·s ayant commémoré la répression de Tiananmen est une tentative cynique d’effacer la mémoire historique
~ L’aide au développement sert aussi à sécuriser les chaînes d’approvisionnement des pays riches
~ Face aux attaques contre la science, l’importance d’inscrire la liberté académique dans la Constitution belge
~ Les « actions cachées » : quand des régions du cerveau liées à la motricité s’activent… alors qu’on ne bouge pas
~ Apprendre à varier son alimentation : écouter les émotions des enfants, un enjeu central
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter