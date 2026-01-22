Hong Kong. Le procès des militant·e·s ayant commémoré la répression de Tiananmen est une tentative cynique d’effacer la mémoire historique

par Amnesty International

Les poursuites dont font l'objet deux militant·e·s de Hong Kong pour avoir commémoré la répression de la place Tiananmen de 1989 constituent une nouvelle intensification de l'utilisation par les autorités des lois relatives à la sécurité nationale pour museler la dissidence, a déclaré Amnesty International le 22 janvier 2026 alors que s'ouvre le procès des militant·e·s. […]



