Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le monde a besoin d'une ONU plus forte, pas d'un « Conseil de la paix » dirigé par Trump

par Human Rights Watch
Click to expand Image Le président américain Donald Trump s’exprimait lors de la 80ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, le 23 septembre 2025. © 2025 Laura Brett/Sipa USA via AP Photo Le week-end dernier, les Nations Unies ont célébré le 80ème anniversaire de la première réunion de l'Assemblée générale de l’ONU. Cette commémoration a eu lieu alors que cette organisation internationale, créée pour empêcher des crimes contre l'humanité et des actes de génocide comme ceux commis lors de la Seconde Guerre mondiale, est confrontée à des attaques sans précédent.Les États-Unis…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Quand les morts quittent les cimetières : nouvelles pratiques funéraires en pleine nature
~ Mark Carney à Davos : virage à 180 degrés dans les relations avec les États-Unis
~ Mozambique : les inondations forcent plus de 70 000 personnes à quitter leur foyer
~ Syrie : l’escalade militaire dans le nord ravive les tensions communautaires
~ Gaza : des enquêteurs de l’ONU s’engagent à poursuivre leur quête d'une justice pour tous
~ Hong Kong. Le procès des militant·e·s ayant commémoré la répression de Tiananmen est une tentative cynique d’effacer la mémoire historique
~ L’aide au développement sert aussi à sécuriser les chaînes d’approvisionnement des pays riches
~ Face aux attaques contre la science, l’importance d’inscrire la liberté académique dans la Constitution belge
~ Les « actions cachées » : quand des régions du cerveau liées à la motricité s’activent… alors qu’on ne bouge pas
~ Apprendre à varier son alimentation : écouter les émotions des enfants, un enjeu central
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter