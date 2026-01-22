Tolerance.ca
Les « actions cachées » : quand des régions du cerveau liées à la motricité s’activent… alors qu’on ne bouge pas

par Florent Lebon, Professeur des Universités en Neurosciences cognitives et comportementales, Université Claude Bernard Lyon 1
Carol Madden-Lombardi, Chargée de recherche, Université Bourgogne Europe
Dans les « actions cachées », des régions cérébrales liées à la motricité sont engagées alors qu’on reste immobile. Ce qui pourrait ouvrir des perspectives dans le sport ou la rééducation après blessure.La Conversation


