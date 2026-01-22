La nécessité de faire progresser la justice et les réparations

par Human Rights Watch

Click to expand Image Les petits-enfants de Patrice Emery Lumumba lors d'une séance de la chambre du conseil de Bruxelles, dans l'affaire concernant le meurtre en 1961 de Lumumba, le premier Premier ministre élu de la République démocratique du Congo, le 20 janvier 2026. © 2026 by Benoit Doppagne/Belga/Sipa USA via AP Photo Le 20 janvier, un tribunal belge a tenu une audience à huis clos afin de déterminer s'il y avait lieu d'engager des poursuites pénales contre le dernier ancien fonctionnaire belge encore en vie pour son implication présumée dans l'assassinat, en 1961, du premier Premier…



Lire l'article complet