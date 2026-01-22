Tolerance.ca
Cinq ans de lutte : constat de la violence numérique à l'encontre des femmes journalistes et militantes en Indonésie

par Virginie Escallier
La violence numérique à l'encontre des femmes journalistes et militantes n'est pas propre à l'Indonésie, mais le vécu de ce pays révèle un paradoxe mondial plus large.


© Global Voices -
