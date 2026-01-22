Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

En Moselle, on dépollue les sols d’une friche sidérurgique grâce aux plantes

par Sonia Henry, Chercheuse, Université de Lorraine
Dans l’Est de la France, à Uckange, un projet expérimental décontamine des sols pollués aux hydrocarbures et aux éléments traces métalliques grâce à l’association de plantes et de microorganismes.La Conversation


© La Conversation -
