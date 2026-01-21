RD Congo : Les civils d’une ville du Sud-Kivu sont exposés à de graves dangers

par Human Rights Watch

Click to expand Image Les forces du M23 patrouillent les rues d'Uvira, en République démocratique du Congo, le 13 décembre 2025. © 2025 Jospin Mwisha / AFP via Getty Images (Kinshasa) – Le retrait soudain du groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, de la ville d’Uvira, dans l’est de la République démocratique du Congo, le 17 janvier 2026, a exposé les civils à de graves risques d’abus de la part des milices Wazalendo, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui.Après la prise d’Uvira par le M23 et les forces rwandaises le 10 décembre, les combattants du M23 ont menacé, harcelé et…



