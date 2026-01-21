Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le monde a besoin d'une ONU plus forte, pas d'un « Conseil de paix » dirigé par Trump

par Human Rights Watch
Click to expand Image Le président américain Donald Trump s’exprimait lors de la 80ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, le 23 septembre 2025. © 2025 Laura Brett/Sipa USA via AP Photo Le week-end dernier, les Nations Unies ont célébré le 80ème anniversaire de la première réunion de l'Assemblée générale de l’ONU. Cette commémoration a eu lieu alors que cette organisation internationale, créée pour empêcher des crimes contre l'humanité et des actes de génocide comme ceux commis lors de la Seconde Guerre mondiale, est confrontée à des attaques sans précédent.Les États-Unis…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
