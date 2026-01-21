Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur Haïti

Le Conseil de sécurité se réunit, mercredi après-midi, sur la situation en Haïti, en présence de Carlos Ruiz Massieu, le principal envoyé de l'ONU dans le pays. Suivez les discussions en direct grâce à l'équipe de la Section de la couverture des réunions des Nations Unies.


