Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

En Haïti, l’ONU tente d’accompagner une sortie de transition à haut risque

À moins de trois semaines de la fin officielle de la transition politique à Port-au-Prince, Haïti avance sur une ligne de crête, entre promesse d’élections et risque d’un nouveau vide institutionnel. C’est dans cet entre-deux instable que l’ONU a décidé de reprendre pied, physiquement et politiquement, dans une capitale livrée depuis de nombreux mois à la loi des gangs.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Le monde a besoin d'une ONU plus forte, pas d'un « Conseil de paix » dirigé par Trump
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur Haïti
~ Le froid tue un autre nourrisson à Gaza, les déplacements s'intensifient en Cisjordanie
~ Attaquée, l’ONU rappelle que sa Charte est « l'assurance-vie collective du monde »
~ Aux confins de la guerre : tensions à la frontière centrafricaine avec le Soudan
~ Transition énergétique : développer les bioénergies, oui mais avec quelles biomasses ?
~ Pourquoi la crise s'aggrave en Haïti
~ Taxe Gafam : le Conseil constitutionnel consacre un régime fiscal spécifique pour les plateformes numériques
~ « Une bataille après l’autre » et « The Mastermind » : quand le cinéma révèle les échecs de la gauche aux États-Unis
~ Du technocapitalisme aux Venture Capitals : la grande transformation des industries de défense
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter