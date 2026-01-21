En Haïti, l’ONU tente d’accompagner une sortie de transition à haut risque

À moins de trois semaines de la fin officielle de la transition politique à Port-au-Prince, Haïti avance sur une ligne de crête, entre promesse d’élections et risque d’un nouveau vide institutionnel. C’est dans cet entre-deux instable que l’ONU a décidé de reprendre pied, physiquement et politiquement, dans une capitale livrée depuis de nombreux mois à la loi des gangs.



