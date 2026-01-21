Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Transition énergétique : développer les bioénergies, oui mais avec quelles biomasses ?

par Fabrice Beline, Directeur de Recherche, Inrae
Présentées comme un levier de la transition, mais très gourmandes en ressources agricoles, les bioénergies doivent voir leur place et les enjeux qu’elles soulèvent entrer dans le débat public.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
