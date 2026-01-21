Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Cuba. Après un an de libérations sélectives, nous demandons la remise en liberté immédiate des personnes détenues pour des motifs politiques

par Amnesty International
« Les autorités cubaines sont tenues de garantir la libération pleine et inconditionnelle de toutes les personnes prisonnières d’opinion. Sayli Navarro Álvarez, Félix Navarro, Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiro, Roberto Pérez Fonseca, Maykel Castillo Pérez (Maykel « Osorbo ») et Luis Manuel Otero Alcántara ne doivent pas passer un jour de plus en prison. Il faut également mettre fin aux arrestations à […] The post Cuba. Après un an de libérations sélectives, nous demandons la remise en liberté immédiate des personnes détenues pour des motifs politiques appeared first on Amnesty…


