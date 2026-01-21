Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Du technocapitalisme aux Venture Capitals : la grande transformation des industries de défense

par Nicolas Minvielle, Spécialiste du design et de l'innovation, Audencia
Marie Roussie, Docteur en science de gestion, spécialisée en prospective, Université Paris Dauphine – PSL
En même temps que le contexte géopolitique, le modèle économique des industries de défense est en pleine mutation. Les jeunes pousses et les investisseurs apportent de nouvelles manières de travailler.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Taxe Gafam : le Conseil constitutionnel consacre un régime fiscal spécifique pour les plateformes numériques
~ « Une bataille après l’autre » et « The Mastermind » : quand le cinéma révèle les échecs de la gauche aux États-Unis
~ L’ennui n’est pas seulement acceptable chez les enfants, il est bénéfique
~ Quel textile choisir pour avoir chaud tout en limitant l’impact environnemental ?
~ Comment le djihadisme s’est métamorphosé
~ Sergueï Karaganov est-il vraiment l’architecte de la politique étrangère du Kremlin ?
~ Derrière le sans-abrisme, la face cachée du mal-logement
~ Géo-ingénierie climatique : de quoi parle-t-on ? Pour quelle efficacité et quels nouveaux risques ?
~ Géo-ingénierie marine : qui développe ces grands projets, et qu’y a-t-il à y gagner ?
~ Les crocodiles, des reptiles loquaces et à l’écoute du monde
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter