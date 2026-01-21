Derrière le sans-abrisme, la face cachée du mal-logement
par Pascale Dietrich, Chargée de recherche, Ined (Institut national d'études démographiques)
Marie Loison-Leruste, Maîtresse de conférences en sociologie, Université Sorbonne Paris Nord
À l'occasion de la Nuit de la solidarité, le 22 janvier, opération citoyenne de recensement des personnes sans-abri, il est utile de rappeler que d’autres formes moins visibles de précarité résidentielle existent.
