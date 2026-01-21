Tolerance.ca
Des éclairs détectés sur Mars pour la toute première fois

par Baptiste Chide, Chargé de Recherche CNRS à l'IRAP (Université de Toulouse, CNES), Observatoire Midi-Pyrénées
Franck Montmessin, Directeur de recherche CNRS au Laboratoire Atmosphères, Milieux, Observations Spatiales (LATMOS), Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) – Université Paris-Saclay
Pour la première fois, un microphone placé sur le rover Perseverance a permis de découvrir l’existence de petites décharges électriques dans les tourbillons et les tempêtes martiennes de poussière.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
