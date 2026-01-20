Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le président ougandais Museveni réélu sur fond de répression

par Human Rights Watch
Click to expand Image Le président ougandais Yowerei Museveni s'exprimait lors d'une conférence de presse à Entebbe, en Ouganda, le 26 juillet 2022. Il a été réélu le 15 janvier pour un septième mandat, lors d’une élection tenue dans un contexte de forte répression. © 2022 Hajarah Nalwadda/AP Photo La Commission électorale ougandaise a déclaré le président Yoweri Museveni vainqueur de l’élection du 15 janvier, lui assurant un septième mandat avec 71 % des voix. Les semaines qui ont précédé l’élection ont été marquées par des violations des droits humains. Les forces…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Trump vilipende l'accord sur les îles Chagos tout en ignorant les Chagossiens
~ Guerre en Ukraine : à la recherche d’une paix introuvable
~ Près de la moitié des démences seraient évitables grâce à nos habitudes de vie – dont l’exercice
~ A Jérusalem-Est, Israël démolit le siège de l'UNRWA
~ Ukraine : l'ONU indignée par la poursuite des attaques russes contre les infrastructures énergétiques
~ Mozambique : les inondations frappent plus d’un demi-million de personnes
~ Syrie : des milliers de personnes fuient l'escalade de la violence dans le nord-est
~ La planète vit désormais « au-delà de ses moyens » en eau, alerte un rapport de l’ONU
~ Le monde est désormais en « faillite hydrique », selon un rapport de l’ONU
~ A Jérusalem-Est, Israël démolit le siège l'UNRWA
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter