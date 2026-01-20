Trump vilipende l'accord sur les îles Chagos tout en ignorant les Chagossiens

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le navire britannique MV Nordvaer photographié non loin de Diego Garcia, principale l’île de l’archipel des Chagos situé dans l’océan Indien, en avril 1969. © 1969 Kirby Crawford (Londres) – Le 20 janvier, le président américain Donald Trump a condamné un accord qu'il avait précédemment approuvé, et en vertu duquel le Royaume-Uni compte rétrocéder la souveraineté sur les îles Chagos à la république de Maurice. Le Royaume-Uni contrôle actuellement cet archipel de l'océan Indien ; il y a un demi-siècle, les gouvernements britannique et américain avaient contraint…



