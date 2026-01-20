Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Guerre en Ukraine : à la recherche d’une paix introuvable

par Renéo Lukic, Professeur titulaire de relations internationales, Université Laval
En misant sur l’illégitimité supposée de Zelensky, Poutine bloque toute négociation directe, gagne du temps sur le terrain et exploite les fractures entre États‑Unis et Union européenne.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Près de la moitié des démences seraient évitables grâce à nos habitudes de vie – dont l’exercice
~ A Jérusalem-Est, Israël démolit le siège de l'UNRWA
~ Ukraine : l'ONU indignée par la poursuite des attaques russes contre les infrastructures énergétiques
~ Mozambique : les inondations frappent plus d’un demi-million de personnes
~ Syrie : des milliers de personnes fuient l'escalade de la violence dans le nord-est
~ La planète vit désormais « au-delà de ses moyens » en eau, alerte un rapport de l’ONU
~ Le monde est désormais en « faillite hydrique », selon un rapport de l’ONU
~ A Jérusalem-Est, Israël démolit le siège l'UNRWA
~ Soudan : l’ONU redoute une répétition des atrocités du Darfour au Kordofan
~ Le président ougandais Museveni réélu dans un contexte de répression
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter