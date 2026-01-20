Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Près de la moitié des démences seraient évitables grâce à nos habitudes de vie – dont l’exercice

par Louis Bherer, Professor, Université de Montréal
Quatorze facteurs de risques modifiables qui contribuent aux démences ont été identifiés. On peut les atténuer en adoptant des modes de vie plus sains.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
