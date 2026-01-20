Ukraine : l'ONU indignée par la poursuite des attaques russes contre les infrastructures énergétiques

Le chef des droits de l’homme de l’ONU s’est dit « indigné », mardi, par les attaques répétées à grande échelle menées par la Russie contre les infrastructures énergétiques en Ukraine, à la suite de nouvelles frappes nocturnes lundi qui ont coupé le chauffage et l’électricité dans les principales zones urbaines, notamment à Kiev et à Odessa.



