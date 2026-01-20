Mozambique : les inondations frappent plus d’un demi-million de personnes

Plus d’un demi-million de personnes, dont plus de la moitié sont des enfants, ont été touchées par les récentes inondations qui ont frappé le sud et le centre du Mozambique, en particulier dans les provinces de Gaza, Maputo et Sofala, ont indiqué mardi des agences des Nations Unies.



