Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Mozambique : les inondations frappent plus d’un demi-million de personnes

Plus d’un demi-million de personnes, dont plus de la moitié sont des enfants, ont été touchées par les récentes inondations qui ont frappé le sud et le centre du Mozambique, en particulier dans les provinces de Gaza, Maputo et Sofala, ont indiqué mardi des agences des Nations Unies.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Guerre en Ukraine : à la recherche d’une paix introuvable
~ Près de la moitié des démences seraient évitables grâce à nos habitudes de vie – dont l’exercice
~ A Jérusalem-Est, Israël démolit le siège de l'UNRWA
~ Ukraine : l'ONU indignée par la poursuite des attaques russes contre les infrastructures énergétiques
~ Syrie : des milliers de personnes fuient l'escalade de la violence dans le nord-est
~ La planète vit désormais « au-delà de ses moyens » en eau, alerte un rapport de l’ONU
~ Le monde est désormais en « faillite hydrique », selon un rapport de l’ONU
~ A Jérusalem-Est, Israël démolit le siège l'UNRWA
~ Soudan : l’ONU redoute une répétition des atrocités du Darfour au Kordofan
~ Le président ougandais Museveni réélu dans un contexte de répression
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter