Syrie : des milliers de personnes fuient l'escalade de la violence dans le nord-est

A la suite d'une escalade de la violence entre forces gouvernementales et forces kurdes dans le nord-est de la Syrie, des habitants de Raqqa et de Tabqa ont fui en nombre vers d'autres villes du pays, ont alerté mardi des agences des Nations Unies.



