Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Syrie : des milliers de personnes fuient l'escalade de la violence dans le nord-est

A la suite d'une escalade de la violence entre forces gouvernementales et forces kurdes dans le nord-est de la Syrie, des habitants de Raqqa et de Tabqa ont fui en nombre vers d'autres villes du pays, ont alerté mardi des agences des Nations Unies.


© Nations Unies
