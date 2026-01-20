Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La planète vit désormais « au-delà de ses moyens » en eau, alerte un rapport de l’ONU

Prendre une douche, boire au robinet, arroser un champ. Dans une large partie du monde, ces gestes quotidiens reposent désormais sur une ressource qui ne se renouvelle plus : l’eau. Un nouveau rapport de l’ONU décrit ce basculement et affirme que la planète est entrée dans une « ère de faillite hydrique mondiale ».


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Guerre en Ukraine : à la recherche d’une paix introuvable
~ Près de la moitié des démences seraient évitables grâce à nos habitudes de vie – dont l’exercice
~ A Jérusalem-Est, Israël démolit le siège de l'UNRWA
~ Ukraine : l'ONU indignée par la poursuite des attaques russes contre les infrastructures énergétiques
~ Mozambique : les inondations frappent plus d’un demi-million de personnes
~ Syrie : des milliers de personnes fuient l'escalade de la violence dans le nord-est
~ Le monde est désormais en « faillite hydrique », selon un rapport de l’ONU
~ A Jérusalem-Est, Israël démolit le siège l'UNRWA
~ Soudan : l’ONU redoute une répétition des atrocités du Darfour au Kordofan
~ Le président ougandais Museveni réélu dans un contexte de répression
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter