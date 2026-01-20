Tolerance.ca
Féminicides : Québec solidaire propose 3 mesures pour sauver des vies de femmes

Québec solidaire -
Montréal, le 20 janvier 2026 – Alors que le Québec est déjà frappé par un 4e féminicide en moins de 3 semaines, la porte-parole de Québec solidaire Ruba Ghazal demande à la CAQ de mettre en place 3 mesures concrètes pour prévenir les féminicides.
 

« Ces crimes sont évitables. Je refuse de voir la hausse des féminicides comme une fatalité, parce que je sais qu’on peut se donner les moyens que plus aucune femme ne soit tuée. Par exemple, comment ça se fait que quand un récidiviste brise ses conditions, l’évaluation du danger par le tribunal n’est pas obligatoire? C’est absurde. On doit tout faire pour aider les policiers et le système de justice à faire leur travail, en ajoutant des ressources policières spécialisées en violence conjugale! », a déclaré Mme Ghazal.
 

Québec solidaire propose trois mesures pour prévenir les violences conjugales:
 

  1. Rendre obligatoire l’évaluation des récidivistes, pour notamment exiger plus facilement le bracelet antirapprochement;
  2. Augmenter les ressources policières spécialisées en violence conjugale; 
  3. Adopter une Loi Gabie Renaud.

 
 

Une Loi Gabie Renaud, plus pertinente que jamais
 

Québec solidaire réitère la nécessité d’adopter une Loi Gabie Renaud, nommée d’après une femme tuée en 2025 à Saint-Jérôme par son conjoint multirécidiviste. Cette loi, calquée sur le modèle de la Loi de Clare en Angleterre et en Saskatchewan, permettrait aux femmes et à leurs proches d’avoir accès aux antécédents judiciaires des hommes violents.
 

« Autant il faut donner les moyens à notre système de justice de prévenir les crimes, autant il faut donner les outils aux femmes pour se protéger. La Loi Gabie Renaud, c’est un outil de plus à coût nul, qui permettrait aux femmes ou à leur famille, quand elles ont un doute, d’aller vérifier les antécédents. Je demande à la CAQ de faire la seule chose responsable et de l’adopter. Le temps presse, la prochaine victime est toujours vivante », a ajouté Mme Ghazal.


© Québec solidaire
