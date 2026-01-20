Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

A Jérusalem-Est, Israël démolit le siège l'UNRWA

La démolition du siège de l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) par les forces de sécurité israéliennes avec des bulldozers, mardi, à Jérusalem-Est occupée, a suscité une vive condamnation de la part de l'agence onusienne.


© Nations Unies -
