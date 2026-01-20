Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Soudan : l’ONU redoute une répétition des atrocités du Darfour au Kordofan

Après le Darfour, le Kordofan pourrait à son tour sombrer dans l’horreur. Le chef des droits humains de l’ONU met en garde contre le risque de voir se reproduire les violations massives documentées lors de la chute d’El Fasher, fin octobre. Kadugli et Dilling, deux villes stratégiques, sont désormais au cœur des inquiétudes.


© Nations Unies -
