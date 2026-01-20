Soudan : l’ONU redoute une répétition des atrocités du Darfour au Kordofan

Après le Darfour, le Kordofan pourrait à son tour sombrer dans l’horreur. Le chef des droits humains de l’ONU met en garde contre le risque de voir se reproduire les violations massives documentées lors de la chute d’El Fasher, fin octobre. Kadugli et Dilling, deux villes stratégiques, sont désormais au cœur des inquiétudes.



Lire l'article complet