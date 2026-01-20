Le président ougandais Museveni réélu dans un contexte de répression

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le président ougandais Yowerei Museveni s'exprimait lors d'une conférence de presse à Entebbe, en Ouganda, le 26 juillet 2022. Il a été réélu le 15 janvier pour un septième mandat, lors d’une élection tenue dans un contexte de forte répression. © 2022 Hajarah Nalwadda/AP Photo La Commission électorale ougandaise a déclaré le président Yoweri Museveni vainqueur de l’élection du 15 janvier, lui assurant un septième mandat avec 71 % des voix. Les semaines qui ont précédé l’élection ont été marquées par des violations des droits humains. Les forces…



