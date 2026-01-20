Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le président ougandais Museveni réélu dans un contexte de répression

par Human Rights Watch
Click to expand Image Le président ougandais Yowerei Museveni s'exprimait lors d'une conférence de presse à Entebbe, en Ouganda, le 26 juillet 2022. Il a été réélu le 15 janvier pour un septième mandat, lors d’une élection tenue dans un contexte de forte répression. © 2022 Hajarah Nalwadda/AP Photo La Commission électorale ougandaise a déclaré le président Yoweri Museveni vainqueur de l’élection du 15 janvier, lui assurant un septième mandat avec 71 % des voix. Les semaines qui ont précédé l’élection ont été marquées par des violations des droits humains. Les forces…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ A Jérusalem-Est, Israël démolit le siège l'UNRWA
~ Soudan : l’ONU redoute une répétition des atrocités du Darfour au Kordofan
~ Dérapages sur Twitter/X : le départ discret des universités
~ La génération Z souffre davantage d’épuisement professionnel que toute autre génération. Voici pourquoi et ce qui peut être fait
~ Où va la démocratie française ?
~ Des planètes errantes, sans étoile, découvertes par le satellite Euclid
~ Pourquoi l’affichage environnemental textile pourrait-il changer nos habitudes d’achat ?
~ Compter sur ses doigts aide-t-il un enfant à progresser en maths ?
~ Trump et le Mexique : tensions dans les mots, coopération sécuritaire dans les faits
~ La fabrique du « bon patient » : comment les affiches de santé publique nous façonnent
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter