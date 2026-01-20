Tolerance.ca
Dérapages sur Twitter/X : le départ discret des universités

par Denis Carlier, Doctorant en science politique (UQAM) et en histoire (université d'Angers), Université du Québec à Montréal (UQAM)
Longtemps colonne vertébrale de la sociabilité académique en ligne, Twitter/X se vide désormais de ses universitaires. Le virage idéologique de la plate-forme vers l’extrême droite après son rachat par Elon Musk en 2022 a poussé les chercheurs à ne plus rester passifs : le « Twitter scientifique » se fragmente, puis se dissout, au profit d’un écosystème dispersé… et plus méfiant.

Créée en 2006, Twitter/X s’était imposé comme la plate-forme de prédilection des professions intellectuelles. Malgré le rejet par de nombreux universitaires des positions d’extrême droite d’Elon Musk, beaucoup…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
