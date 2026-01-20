Trump et le Mexique : tensions dans les mots, coopération sécuritaire dans les faits
par Cléa Fortuné, Maîtresse de conférences en civilisation des États-Unis, membre du laboratoire Langages, Littératures, Sociétés, Études Transfrontalières et Internationales (LLSETI)., Université Savoie Mont Blanc
Le Mexique est un véritable « filtre à migrants » qui empêche chaque année des centaines de milliers de personnes d’entrer aux États-Unis.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mardi 20 janvier 2026