Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La fabrique du « bon patient » : comment les affiches de santé publique nous façonnent

par Anouchka Divoux, Maîtresse de conférences en Sciences du Langage et Didactique des Langues, Université de Lorraine
Valérie Langbach, Maitre de conférences en Sciences du Langage, Université de Lorraine
Notre environnement est parsemé d’affiches de santé publique. Derrière une apparente neutralité, elles véhiculent une vision très précise de la santé et de la responsabilité individuelle.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
