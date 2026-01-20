Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Un an après le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis, des pratiques autoritaires érodent les droits humains

par Amnesty International
À l’occasion du premier anniversaire du retour du président Trump à la tête des États-Unis, Amnesty International a sonné l’alarme face aux pratiques de plus en plus autoritaires employées dans le pays et à l’érosion dévastatrice des droits humains. Dans un nouveau rapport rendu public mardi 20 janvier, intitulé  Ringing the Alarm Bells: Rising Authoritarian Practices […] The post Un an après le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis, des pratiques autoritaires érodent les droits humains appeared first on Amnesty International. ]]>


