Un an après le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis, des pratiques autoritaires érodent les droits humains

par Amnesty International

À l'occasion du premier anniversaire du retour du président Trump à la tête des États-Unis, Amnesty International a sonné l'alarme face aux pratiques de plus en plus autoritaires employées dans le pays et à l'érosion dévastatrice des droits humains. Dans un nouveau rapport rendu public mardi 20 janvier, intitulé Ringing the Alarm Bells: Rising Authoritarian Practices



