Observatoire des droits humains

Au Liban, la faim recule à peine, sous la menace d’un nouveau basculement

La situation alimentaire au Liban s’est légèrement stabilisée en ce début d’année 2026, sans pour autant s’engager sur la voie d'une amélioration durable. Selon une nouvelle analyse, près de 874 000 personnes – soit 17 % de la population – demeurent confrontées à une insécurité alimentaire aiguë, une situation susceptible de se dégrader à nouveau dans les prochains mois.


© Nations Unies
