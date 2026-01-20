Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Entretien annuel : le danger du marketing de soi

par George Kassar, Full-time Faculty, Research Associate, Ascencia Business School
Janvier est le mois du blanc, mais surtout celui du grand théâtre des entretiens d’évaluation individuelle de performance dans bien des entreprises.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Les agriculteurs du Sahel obtiennent de meilleurs rendements en combinant plusieurs innovations
~ Agatha Christie : la reine du crime était aussi la reine du châtiment
~ Manger sans viande est-il bon pour la santé ? Un débat récurrent dans l’histoire de la diététique
~ Au Liban, la faim recule à peine, sous la menace d’un nouveau basculement
~ Mozambique : Des policiers suspectés d’avoir tué des mineurs artisanaux
~ Au Kazakhstan, le débat brûlant sur le mariage polygame
~ Peine de mort : davantage d'exécutions dans certains pays malgré la tendance à l’abolition
~ À Gaza, le cessez-le-feu soulage la faim, sans refermer la plaie humanitaire
~ Au Darfour, la mécanique de l’horreur est à nouveau en marche, alerte la CPI
~ L'intelligence artificielle va-t-elle déclencher une nouvelle ère pour l'énergie nucléaire ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter