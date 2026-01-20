Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les agriculteurs du Sahel obtiennent de meilleurs rendements en combinant plusieurs innovations

par Lateef Olalekan Bello, Project Researcher, University of Tokyo
Les technologies agricoles intelligentes face au climat augmentent les revenus tirés de la vente des récoltes pour les agriculteurs de la région du Sahel.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Agatha Christie : la reine du crime était aussi la reine du châtiment
~ Manger sans viande est-il bon pour la santé ? Un débat récurrent dans l’histoire de la diététique
~ Au Liban, la faim recule à peine, sous la menace d’un nouveau basculement
~ Entretien annuel : le danger du marketing de soi
~ Mozambique : Des policiers suspectés d’avoir tué des mineurs artisanaux
~ Au Kazakhstan, le débat brûlant sur le mariage polygame
~ Peine de mort : davantage d'exécutions dans certains pays malgré la tendance à l’abolition
~ À Gaza, le cessez-le-feu soulage la faim, sans refermer la plaie humanitaire
~ Au Darfour, la mécanique de l’horreur est à nouveau en marche, alerte la CPI
~ L'intelligence artificielle va-t-elle déclencher une nouvelle ère pour l'énergie nucléaire ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter