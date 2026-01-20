Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Manger sans viande est-il bon pour la santé ? Un débat récurrent dans l’histoire de la diététique

par Bruno Laurioux, Professeur émerite, Université de Tours
De l’intérêt de limiter sa consommation de viande, voire de s’en priver, pour sa santé. Cette question d’actualité divise les spécialistes de diététique et de nutrition depuis… le Moyen Âge.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
