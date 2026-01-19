Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Au Kazakhstan, le débat brûlant sur le mariage polygame

par Hélène Thibault, Professeure agrégée de science politique, Nazarbayev University
Au Kazakhstan, la légalisation de la polygynie refait surface, ravivant un débat mêlant laïcité, droits des femmes et dynamiques familiales.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Mozambique : Des policiers suspectés d’avoir tué des mineurs artisanaux
~ Peine de mort : davantage d'exécutions dans certains pays malgré la tendance à l’abolition
~ À Gaza, le cessez-le-feu soulage la faim, sans refermer la plaie humanitaire
~ Au Darfour, la mécanique de l’horreur est à nouveau en marche, alerte la CPI
~ L'intelligence artificielle va-t-elle déclencher une nouvelle ère pour l'énergie nucléaire ?
~ Yémen : les enfants meurent et la situation va empirer
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur les travaux de la CPI au Darfour
~ Fin de vie : ce que le débat parlementaire doit à la Convention citoyenne
~ L’origine du « moustique du métro de Londres » enfin résolue
~ « Variole du singe » : Où se cache le virus mpox ? Quand virologues et systématiciens mènent l’enquête
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter