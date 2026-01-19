Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Peine de mort : davantage d'exécutions dans certains pays malgré la tendance à l’abolition

Alors que le monde semblait s’engager vers l’abolition universelle, 2025 marque un recul brutal : Iran, Arabie saoudite, États-Unis, Chine, Afghanistan… quelques États intensifient les exécutions, notamment pour des délits liés à la drogue, et font grimper le compteur mondial.


