Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Au Darfour, la mécanique de l’horreur est à nouveau en marche, alerte la CPI

L’affaire des crimes de masses commis au Darfour remonte à il y a plus de 20 ans. Pourtant, la procureure adjointe de la Cour pénale internationale en charge du dossier ne parle pas d’une tragédie lointaine. Lundi, devant le Conseil de sécurité de l’ONU, Nazhat Shameem Khan a décrit une violence en cours, méthodique, assumée, filmée – et sans entrave.


© Nations Unies
