Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Yémen : les enfants meurent et la situation va empirer

Au Yémen, l’instabilité politique qui persiste dans le sud menace les populations déjà vulnérables, qui souffrent de plus en plus de la faim, de maladies et de déplacements, a alerté lundi un haut responsable humanitaire des Nations Unies.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur les travaux de la CPI au Darfour
~ Fin de vie : ce que le débat parlementaire doit à la Convention citoyenne
~ L’origine du « moustique du métro de Londres » enfin résolue
~ « Variole du singe » : Où se cache le virus mpox ? Quand virologues et systématiciens mènent l’enquête
~ Apprendre de ses erreurs : comment former les étudiants à rebondir après un échec
~ L’« enshittification » en cinq étapes des publications scientifiques
~ Comment « Bluey » s’appuie sur des paraboles religieuses pour donner des leçons de vie aux enfants
~ La microscopie de fluorescence à super-résolution : véritable tournant technologique dans l’analyse de la dynamique des mitochondries
~ « J’accepte les chiens, mais… » : l’offre touristique pas tout à fait « pet-friendly »
~ Trump 2.1 : quel bilan économique réel ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter