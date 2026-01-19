Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur les travaux de la CPI au Darfour

Le Conseil de sécurité fait le point, lundi matin, sur les  avancées des travaux de la Cour pénale internationale dans l'affaire des crimes commis au Darfour soudanais – le premier dossier référé par le Conseil à la CPI, il y a 20 ans, en pleine guerre du Darfour – en présence de Nazhat Shameem Khan, la procureure adjointe en charge de l'affaire. Suivez les discussions en direct grâce à l'équipe de la Section de la couverture des réunions des Nations Unies.


