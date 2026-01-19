« Variole du singe » : Où se cache le virus mpox ? Quand virologues et systématiciens mènent l’enquête
par Alexandre Hassanin, Maître de Conférences (HDR) à Sorbonne Université, ISYEB - Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité (CNRS, MNHN, SU, EPHE, UA), Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)
Antoine Gessain, Médecin, virologue, responsable de l'unité Épidémiologie et Physiopathologie des Virus Oncogènes (EPVO), Institut Pasteur
Les scientifiques traquent depuis plusieurs années l’animal réservoir du virus mpox. Leur enquête a récemment fait un bon significatif, à la suite de l’identification d’un suspect passé jusqu’ici inaperçu.
