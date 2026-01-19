Apprendre de ses erreurs : comment former les étudiants à rebondir après un échec
par Odile Paulus, Maître de conférences en gestion publiant (EM Strasbourg), Université de Strasbourg
Caroline Merdinger-Rumpler, Maîtresse de conférences en Leadership, Management d'équipe et Management des Organisations de Santé, Université de Strasbourg
Julien de Freyman, Professeur associé, South Champagne Business School (Y Schools) – UGEI
Sonia Boussaguet, Neoma Business School
Comment aider les étudiants à ne plus craindre l’erreur mais à la voir comme une opportunité de progresser ? Exemple avec un dispositif d’apprentissage par l’action.
Lire l'article complet
© La Conversation
- lundi 19 janvier 2026