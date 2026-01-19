Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

La microscopie de fluorescence à super-résolution : véritable tournant technologique dans l’analyse de la dynamique des mitochondries

par Pauline Teixeira, Docteur en biologie cellulaire, Université d’Angers
Arnaud Chevrollier, Maître de conférences en biochimie, biologie moléculaire et bioinformatique, Université d’Angers
Solenn Plouzennec, Doctorante, Université d’Angers
Grâce à de nouvelles techniques, les mitochondries, composants clés des cellules impliqués dans de nombreuses pathologies, révèlent une partie de leurs mystères.La Conversation


