La microscopie de fluorescence à super-résolution : véritable tournant technologique dans l’analyse de la dynamique des mitochondries

par Pauline Teixeira, Docteur en biologie cellulaire, Université d’Angers

Arnaud Chevrollier, Maître de conférences en biochimie, biologie moléculaire et bioinformatique, Université d’Angers

Solenn Plouzennec, Doctorante, Université d’Angers