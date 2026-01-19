Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Trump 2.1 : quel bilan économique réel ?

par Thérèse Rebière, Professeur des Universités en économie, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
Isabelle Lebon, Professeur de Sciences Economiques, directrice adjointe de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines, Université de Caen Normandie
À en croire Donald Trump, jamais l’économie des États-Unis n’a été aussi florissante. À y regarder de plus près, le bilan de la première année de son second mandat est pourtant plus que contrasté…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Ouvrir, fermer, recomposer : cadres intermédiaires et « frontières » professionnelles
~ Entretien annuel : le danger du marketing de soi-même
~ Les étudiants entrepreneurs ne s’intéressent pas qu’au profit
~ « Deep tech » : comment faire pour que les innovations de rupture atteignent leurs clients
~ Au Bhoutan, des prisonniers politiques malades et moribonds détenus dans de dures conditions
~ Quand le Venezuela battait les États-Unis à l’OMC
~ Les plantes aussi ont un microbiote – pourrait-on s’en servir pour se passer de phytosanitaires ?
~ Ursula K. Le Guin, l’autrice de science-fiction qui nous invite à réinventer le monde
~ Parcoursup : comment faire le « bon » choix d’orientation, ou le défi d’accompagner les lycéens
~ La série médicale « The Pitt », aux frontières du réel
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter