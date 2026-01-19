Ouvrir, fermer, recomposer : cadres intermédiaires et « frontières » professionnelles
par Ricardo Azambuja, Professeur associé en management, EDHEC Business School
Gazi Islam, Associate Professor, People Organizations and Society, Grenoble École de Management (GEM)
Le métier du manager consiste à créer des frontières et à décider de ce qui peut les franchir ou de ce qui doit être contenu. La prise en compte de cette dimension de leur travail est stratégique.
- lundi 19 janvier 2026