Observatoire des droits humains

Entretien annuel : le danger du marketing de soi-même

par George Kassar, Full-time Faculty, Research Associate, Ascencia Business School
Janvier est le mois du blanc, mais surtout celui du grand théâtre des entretiens d’évaluation individuelle de performance dans bien des entreprises.La Conversation


