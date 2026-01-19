« Deep tech » : comment faire pour que les innovations de rupture atteignent leurs clients
par Rani J. Dang, Maîtresse de conférences HDR; Vice-Présidente Entrepreneuriat Université Côte d'Azur; Direction UniCA Entreprendre, Université Côte d’Azur
Ulrike Mayrhofer, Professeur des Universités à l'IAE Nice et Directrice du Laboratoire GRM, Université Côte d’Azur
Le succès d’une start-up « deep tech » ne dépend pas seulement de la qualité de la technologie. L’entreprise doit aussi trouver la voie qui la mène à ses clients. Un parcours plus complexe que pour les autres entreprises.
© La Conversation
- lundi 19 janvier 2026