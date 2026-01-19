Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Au Bhoutan, des prisonniers politiques malades et moribonds détenus dans de dures conditions

par Human Rights Watch
Click to expand Image Huit prisonniers politiques bhoutanais, parmi une trentaine qui seraient toujours détenus dans le royaume du Bhoutan en 2026. (1) EN HAUT, de gauche à droite : Lok Bahadur Ghaley ; Rinzin Wangdi ; Chandra Raj Rai; Kumar Gautam. (2) EN BAS, de gauche à droite : San Man Gurung ; Birkha Bdr Chhetri ; Omnath Adhikari ; Chaturman Tamang.   © Privé Le récent décès de Sha Bahadur Gurung, l'un des prisonniers politiques détenus depuis le plus longtemps au Bhoutan, rappelle de manière tragique l'injustice et les souffrances insensées…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
