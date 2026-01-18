Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Quand le Venezuela battait les États-Unis à l’OMC

par Shérazade Zaiter, Auteure | Juriste | Conférencière, Université de Limoges
Il y a trente ans, l’OMC tranchait un différend commercial en faveur de Caracas au détriment de Washington. Depuis, le multilatéralisme s’est plus qu’effrité…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
